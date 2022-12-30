Власти Татарстана утвердили порядок защиты людей от бездомных животных

Документ вступит в силу с 1 марта 2023 года.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Власти Татарстана утвердили порядок защиты местных жителей от бездомных животных. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Ответственными за безопасность граждан назначили органы местного самоуправления, специализированные организации, занимающиеся отловом бездомных собак, и главное Управление ветеринарии Кабмина региона.
Согласно документу, угрозу бродячие животные представляют тогда, когда они находятся в местах массового скопления людей, в границах тепловых сетей и мест сбора отходов. Для избежания нападений необходимо проводить мониторинг популяции четвероногих, отлавливать и отправлять их в приюты. Также важна профилактическая работа, в ходе которой специалисты объясняли бы жителям, что нельзя жестоко обращаться с бездомными собаками и кошками, а также пытаться поймать их самостоятельно.
Постановление вступит в силу с 1 марта 2023 года.
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