Власти Татарстана утвердили порядок защиты людей от бездомных животных

Документ вступит в силу с 1 марта 2023 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Татарстана утвердили порядок защиты местных жителей от бездомных животных. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Ответственными за безопасность граждан назначили органы местного самоуправления, специализированные организации, занимающиеся отловом бездомных собак, и главное Управление ветеринарии Кабмина региона.

Согласно документу, угрозу бродячие животные представляют тогда, когда они находятся в местах массового скопления людей, в границах тепловых сетей и мест сбора отходов. Для избежания нападений необходимо проводить мониторинг популяции четвероногих, отлавливать и отправлять их в приюты. Также важна профилактическая работа, в ходе которой специалисты объясняли бы жителям, что нельзя жестоко обращаться с бездомными собаками и кошками, а также пытаться поймать их самостоятельно.

Постановление вступит в силу с 1 марта 2023 года.

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