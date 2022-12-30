В Альметьевском районе «ВАЗ» на скорости попал под колеса грузовика, погиб человек

Легковушка превратилась в груду металла. Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Утром в пятницу, 30 декабря, на 239 километре автодороги «Казань-Оренбург» в Альметьевском районе столкнулись легковушка «ВАЗ» и грузовик Isuzu. По предварительным данным, 41-летний водитель отечественного авто не выбрал безопасную скорость и выехал на встречку, где и оказался под колесами большегруза.

Стрелка спидометра так и застыла на 120. Фото: Госавтоинспекция Татарстана

В итоге от легковушка превратилась в груду металла. Ее водитель получил травмы, от которых скончался в карете «скорой помощи».

Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.

О пострадавших в большегрузе не сообщается. Фото: Госавтоинспекция Татарстана

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