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НовостиОбщество30 декабря 2022 5:43

5 января откроется новый авиарейс из Саратова в Казань и обратно

Перелеты будут осуществляться дважды в неделю
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Время в пути займет около часа.

Время в пути займет около часа.

Фото: Иван ВИСЛОВ

5 января откроется новый авиарейс из Саратова в Казань. Самолеты Bombardier CRJ200 смогут перевозить за раз до 50 человек, сообщают в пресс-службе аэропорта «Гагарин».

Перелеты будут осуществляться дважды в неделю – по четвергам и воскресеньям. Время в пути займет около часа.

Вылет в столицу Татарстана запланирован на 14:50, а обратно в Саратов - на 6:00. В обоих случаях время указано местное.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 мая 2023 года стартуют прямые рейсы из Казани в Горно-Алтайск.

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