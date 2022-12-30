Всего в Казани насчитывается 4,6 тысячи подвалов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани провели проверку 4,4 тысячи подвальных помещений. Это 96% от их общего количества - 4,6 тысячи. Такие цифры сообщил начальник Управления гражданской защиты Исполкома города Фердинанд Тимурханов.

По его словам, эта плановая работа в ближайшее время продолжится. Проверяются подвалы жилых домов, подземные переходы и станции метро. В данное время идет плановая ревизия и процесс расчета финансовых затрат на дооснащение их необходимым оборудованием.

Кроме проверок помещений, специалисты информируют население о порядке действий по сигналам гражданской обороны. Для оповещения могут применить сирены и гудки. Если они сработают, необходимо спрятаться в подвале многоквартирных домов и зданиях, подземном паркинге, подполье частных домов, а также в станциях метрополитена. Когда таковых поблизости нет, можно укрыться в местах с естественным рельефом.

Памятки по порядку действий при получении сигналов оповещения в скором времени появятся на информационных стендах и досках объявлений домов. Их закуплено порядка 18 тысяч штук.

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