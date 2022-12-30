В результате столкновения «УАЗа» и автобуса в Марий Эл погибли два человека

Авария произошла на третьем километре автодороги «Козьмодемьянск – Большой Сундырь». Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около пяти часов вечера в четверг, 29 декабря, на третьем километре автодороги «Козьмодемьянск – Большой Сундырь» в Марий Эл произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля «УАЗ» выехал на встречку, где столкнулся с пассажирским автобусом.

В итоге водитель и пассажир «УАЗа» погибли на месте. Водитель автобуса был госпитализирован с травмами. Пострадавшие есть и среди его пассажиров, сообщают в Госавтоинспекции республики.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, ранее в результате столкновения автобуса и троллейбуса в Йошкар-Оле пострадали 14 человек. ДТП произошло 26 декабря на перекрестке улиц Советская и Панфилова.

Обстоятельства трагедии устанавливаются. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

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