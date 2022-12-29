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НовостиОбщество29 декабря 2022 17:09

На новогодних праздниках в Набережных Челнах усилят контроль за вывозом мусора

Горожан просят не оставлять машины у контейнеров
Рината СТРЕБКОВА
В частности, в прошлом году за первые 10 дней января вывезли почти месячную норму отходов. Фото: мэрия Набережных Челнов.

В частности, в прошлом году за первые 10 дней января вывезли почти месячную норму отходов. Фото: мэрия Набережных Челнов.

В период новогодних праздников в Набережных Челнах усилят контроль за вывозом мусора. Это понятно, именно на праздниках объем выбрасываемых отходов увеличивается. В частности, в прошлом году за первые 10 дней января вывезли почти месячную норму отходов.

Чтобы не создавать препятствий для мусороуборочной техники, жителей татарстанского автограда просят не оставлять свои машины вблизи контейнерных площадок.