На новогодних праздниках муниципальные парковки Казани будут работать бесплатно

Парковки станут бесплатными и в другие праздничные дни. Фото: Рината СТРЕБКОВА

На новогодних праздниках муниципальные парковки Казани будут бесплатными. Безвозмездно воспользоваться стоянкой можно будет с 31 декабря 2022 года и по 8 января 2023 года.

Отметим, что парковки становятся бесплатными в Казани на праздниках на регулярной основе. Так, платить за стоянку не нужно будет не только на новогодних праздниках, но и на другие красные дни календаря - 23 и 24 февраля; 8 марта; 1, 8 и 9 мая; 12 июня; 30 августа; 6 ноября.

Напомним, с этого года казанцы могут пользоваться муниципальными парковками бесплатно не только по воскресеньям и в праздничные дни, но и по субботам. В будние дни плата взимается с 8:00 до 19:00.