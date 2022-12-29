В Чувашии в тестовом режиме заработал первый электрозаправочный комплекс

В настоящее время пользоваться заправкой можно бесплатно. Фото: Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашии.

В Чувашии в тестовом режиме начал работать электрозаправочный комплекс с быстрой зарядкой. При этом, на протяжении новогодних праздников пользоваться ей можно будет совершенно бесплатно.

Высокоскоростная электрозаправочная станция для зарядки электротранспорта мощностью 60 кВт позволит зарядить автомобиль в течение 17-30 минут.

Новый комплекс находится в центре Чебоксар. Электрозаправочный комплекс работает в режиме быстрого заряда: дозаправка занимает всего несколько минут, полная зарядка – менее часа. Поддерживаются 4 различных порта для зарядного кабеля.