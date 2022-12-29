На новогодних праздниках на казанской телебашне включат яркую подсветку

1 января телебашня будет сверкать вплоть до 1.00. Фото: Мэрия Казани

Близится Новый год. В Казани уже вовсю используют праздничную подсветку города. ВОт только сюрпризы на этом не закончились. Так, новыми яркими красками заиграет казанская телебашня.

С 31 декабря по 8 января яркое светодинамическое шоу можно будет увидеть с 15:00 до 23:00, а 1 января оно продлится до 1:00. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана.