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НовостиОбщество29 декабря 2022 15:46

Горздрав Набережных Челнов обнародовал график работы медучреждений города на новогодние праздники

Медучреждения будут закрыты только 1 января
Рината СТРЕБКОВА
31 декабря и в период со 2 по 8 января медучреждения будут принимать пациентов по укороченному графику.

31 декабря и в период со 2 по 8 января медучреждения будут принимать пациентов по укороченному графику.

Фото: Мэрия Казани

Стало известно, как будут работать медучреждения Набережных Челнов в новогодние праздники. Так, 31 декабря, 2-8 января взрослые и детские поликлиники города будут работать с 9:00 до 14:00.

При этом, вызвать врача на дом можно будет с 8:00 до 13:00. Работа женской консультации организована по графику поликлиники. Стационары, родильный дом, травматологические, офтальмологические и гинекологические отделения будут работать круглосуточно.