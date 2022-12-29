Горздрав Набережных Челнов обнародовал график работы медучреждений города на новогодние праздники

31 декабря и в период со 2 по 8 января медучреждения будут принимать пациентов по укороченному графику. Фото: Мэрия Казани

Стало известно, как будут работать медучреждения Набережных Челнов в новогодние праздники. Так, 31 декабря, 2-8 января взрослые и детские поликлиники города будут работать с 9:00 до 14:00.

При этом, вызвать врача на дом можно будет с 8:00 до 13:00. Работа женской консультации организована по графику поликлиники. Стационары, родильный дом, травматологические, офтальмологические и гинекологические отделения будут работать круглосуточно.