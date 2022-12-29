Мошенники пытались украсть у двух казанских пенсионерок 3 миллиона рублей, но получили отпор

Женщины вовремя поняли, что их пытаются обмануть. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Две пенсионерки из Казани смогли сохранить свои сбережения, не поверив мошенникам. Одной из женщин позвонила неизвестная, она представилась родственницей и сообщила, что попала в ДТП с пострадавшими. Затем она передала трубку "сотруднику правоохранительных органов". Тот сообщил, что дело можно замять, но нужны 2 миллиона рублей. Тут-то женщина и поняла, что с ней общается аферист. Она прервала разговор и обратилась в полицию.

В аналогичную ситуацию попала 91-летняя жительница города. У нее мошенники пытались украсть миллион рублей, но тоже получили отпор. Женщина обратилась в полицию. В настоящее время злоумышленников ищут.