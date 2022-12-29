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НовостиОбщество29 декабря 2022 14:46

К вечеру 29 декабря пробки на дорогах Казани достигли 10 баллов

Заторы наблюдаются на Кировской Дамбе, улицах Пушкина и Оренбургском тракте
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Предполагается, что к семи часам вечера пробки в Казани снизятся до 7 баллов.

Предполагается, что к семи часам вечера пробки в Казани снизятся до 7 баллов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 29 декабря пробки на дорогах Казани достигли 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Заторы наблюдаются на Кировской Дамбе, на улицах Пушкина, Карла Маркса, Театральной, Дзержинского, Бутлерова, Татарстан, Тукая, Камала, Тази Гиззата, Московской, Саид Галеева, Фрунзе, Горьковском шоссе и Оренбургском тракте.

По информации сервиса «Яндекс.Карты», к семи часам вечера пробки в Казани снизятся до 7 баллов, к восьми часам вечера - до 5 баллов, а к девяти и вовсе - до 3 баллов.

Схема пробок на карте. Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Схема пробок на карте. Фото: сервис «Яндекс.Карты»

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