Стали известны имена победителей конкурса «Мнение зрителя» Тинчуринского театра

Театр Тинчурина недавно организовал опрос «Мнение зрителя». Цель – определить лучшего актера и лучшую актрису творческого сезона 2022 года. Голосование проходило в двух группах в социальных сетях театра и его официальном сайте.

Итак, объявляем победителей! Айсылу Мусаллямова набрала 1 424 голосов, Салават Хабибуллин – 437.

В ходе проведения проекта было решено добавить еще одну номинацию – «Любовь народа». Пост с поздравлением, размещенный в день рождения Резеды Саляховой набрал 61 000 просмотров, 1980 лайков и 148 комментария, тем самым побил рекорд.

Поздравляем артистов, одерживших победу и вскоре вручим им сертификаты от авиакомпании «ЮВТ-аэро»! Желаем приятного путешествия!