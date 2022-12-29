Главой Минприроды Марий Эл назначили Алексея Киселева

Алексей Киселев родом из Йошкар-Олы. Фото: old.mari-el.gov.ru

Руководителем Министерства природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Марий Эл назначили Алексея Киселева. Соответствующий указ подписал глава республики Юрий Зайцев. Согласно документу, министр уже приступил к исполнению своих обязанностей.

Отметим, Алексей Киселев родом из Йошкар-Олы. Он окончил Марийский государственный университет. С 2007 года начал работать в органах прокуратуры. А с июня 2019 года возглавлял Минприроды Марий Эл.

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