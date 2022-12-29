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НовостиОбщество29 декабря 2022 13:41

С 1 января из Нижнекамска в Ижевск запустят дополнительные пригородные поезда

Они будут курсировать ежедневно
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Отправление и прибытие осуществляется по местному времени.

Отправление и прибытие осуществляется по местному времени.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 января из Нижнекамска в Ижевск начнут ходить дополнительные пригородные поезда. Они будут курсировать каждый день, сообщает пресс-служба РЖД.

Поезд из Нижнекамска отправляется в 16.36, а приезжает в столицу Удмуртии в 22.28. Отправление со станции Ижевск осуществляется в 4.40, а прибытие в Татарстан - в 8.13.

Отметим, что в расписании указано местное время.

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