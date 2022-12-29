Риэлтор из Азнакаево предстанет перед судом по обвинению в краже материнского капитала клиентки

Преступления совершались в 2016 и 2017 годах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего риэлтора из Азнакаево, который обвиняется в краже и мошенничестве. По версии следствия, мужчина дважды обманул одну и ту же клиентку.

Утверждается, что в 2016 году пенсионерка попросила риэлтора помочь ей продать дочери участок и дом за счет средств ее материнского капитала в размере 453 тысяч рублей. Злоумышленник попросил покупательницу написать заявление для получения денег. Однако, когда средства поступили на ее банковский счет, мошенник заявил, что их там нет. Чтобы «убедиться» он забрал карту, с которой после похитил материнский капитал, сообщают в СУ СКР по Татарстану.

Несмотря на это, в 2017 году потерпевшая снова обратилась к этому риэлтору. В этот раз женщина попросила его оформить дом и земельный участок, который она получила за рождение третьего ребенка. Аферист убедил ее оформить на него доверенность, после чего продал недвижимость за 900 тысяч рублей.

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