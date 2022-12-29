В 2023 году начнется проектирование нового терминала аэропорта Казани

Там также хотят построить ангарный комплекс для техобслуживания и ремонта самолетов. Фото: Международный аэропорт «Казань»

В 2023 году начнется проектирование нового терминала Международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая. После реализации идеи пассажиропоток должен увеличиться до 6,5 миллиона человек в год, сообщил гендиректор воздушной гавани Сергей Романцов.

По его словам, кроме нового терминала там появится ангарный комплекс для техобслуживания и ремонта самолетов. К их строительству приступят как только проект пройдет госэкспертизу.

Какие линии будет обслуживать новый терминал пока неизвестно. Все зависит от проектных решений.

Напомним, ранее сообщалось, что аэропорт столицы Татарстана намеревается стать главным региональным транспортным узлом. К 2050 году там хотят не только построить пассажирский и почтово-грузовой терминалы и ангар техобслуживания, но также расширить пассажирский перрон и обновить всю сопутствующую инфраструктуру.

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