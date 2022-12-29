В Чебоксарах ребенок поскользнулся и оказался зажат автоматическими воротами

Мальчик не смог выбраться из ловушки самостоятельно. Фото: скриншот

Жителей Чебоксар привел в негодование случай, произошедший с ребенком в микрорайоне Благовещенский. Утром 29 декабря мальчик поскользнулся и упал под автоматически открывающиеся ворота. Ребенка зажало так, что он не смог самостоятельно выбраться из ловушки.

Выбраться мальчику помог мужчина, который был неподалеку. Медицинская помощь ребенку не понадобилась - с ним все в порядке.

Мэр города Денис Спирин назвал случай вопиющим и поручил Управлению муниципального контроля провести проверку по факту произошедшего.

- В настоящее время ведутся работы по ограничению доступа пешеходам к «тропинкам» у распашных ворот, - заверил градоначальник.

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