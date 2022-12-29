В Зеленодольске спустя 12 лет вновь появится судостроительный техникум

188 студентов Зеленодольского механического колледжа переведут в новый судостроительный колледж. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

На улице Гастелло в Зеленодольске должен появиться судостроительный колледж. Соответствующий проект постановления Кабмина Татарстана сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

С 1 сентября 2023 года в новое учебное учреждение планируется перевести студентов Зеленодольского механического колледжа по программам подготовки «Судостроение», «Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов» и «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики». Всего - 188 человек. Всех переведут исключительно с разрешения родителей.

Напомним, судостроительный колледж в Зеленодольске был закрыт в 2010 году. Неудивительно, что спустя 12 лет учебное заведение решили возродить, так как в Татарстане до конца 2024 года планируют построить шесть скоростных пассажирских суден на подводных крыльях «Метеор-2020» и одно судно проекта А-217. Если такие темпы будут и впредь, то новые специалисты региону не помешают.

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