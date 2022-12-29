Фонд пенсионного и социального страхования по Татарстану возглавит Эдуард Вафин

Новая структура заработает 1 января 2023 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, что управляющим Фонда пенсионного и социального страхования России по Татарстану станет Эдуард Вафин. Он приступит к работе на новой должности с 1 января, как только заработает сама структура.

До этого момента Вафин более шести лет возглавлял отделение Пенсионного фонда РФ (ПФР) по республике.

- Объединение фондов – это упрощение процедуры выплат, а не изменение правил их назначения.Все федеральные меры социальной поддержки можно будет оформить по единому запросу. Даты доставки пенсий и пособий сохранятся, - уверяют в ПФР.

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