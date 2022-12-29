Правительство Татарстана утвердило размер прожиточного минимума на 2023 год

В уходящем году прожиточный минимум в республике составлял 11,9 тысячи рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Правительство Татарстана утвердило размер прожиточного минимума на душу населения на 2023 год. Согласно постановлению, которое подписал премьер-министром республики Алексей Песошин, он составит 13,2 тысячи рублей.

Отмечается, что для трудоспособного населения прожиточный минимум в регионе будет составлять 13,4 тысячи рублей, для пенсионеров - 10,6 тысячи рублей, для несовершеннолетних - 11,9 тысячи рублей.

В уходящем 2022 году прожиточный минимум в республике составлял 11,9 тысячи рублей. Это на 3,27% меньше, чем будет теперь.

Напомним, с 1 января по всей России традиционно пройдет индексация пенсий, социальных выплат и пособий. Не обойдет это стороной и Татарстан. «Комсомолка» рассказала, какие изменения ждут местных жителей в новом 2023 году.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram