Аэропорт Казани впервые в истории авиации Татарстана обслужил 4 миллиона человек за год

Юбилейный пассажир получил сувениры и сертификат на бесплатный полет. Фото: пресс-служба Международного аэропорта «Казань» им. Габдуллы Тукая

Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая перешагнул порог в четыре миллиона обслуженных за год человек. Юбилейным пассажиром 29 декабря стала жительница Кирова Елена Ведрова. Ей вручили сувениры, сертификаты на обслуживание в залах повышенной комфортности и на бесплатный полет от авиакомпании, рейсом которой она летела.

Четыре миллиона пассажиров за год - рекорд в истории гражданской авиации Татарстана, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Напомним, аэропорт Казани намеревается стать главным региональным транспортным узлом. К 2050 году в воздушной гавани планируют построить пассажирский и почтово-грузовой терминалы, ангар техобслуживания, расширить пассажирский перрон и обновить всю сопутствующую инфраструктуру.

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