Заместитель премьер-министра Татарстана навестил семью погибшего в ходе СВО бойца

Шайхутдинов поздравил всех с наступающим Новым годом и вручил детям подарки. Фото: tatarstan.ru

Заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов навестил семью Сергея Софьина - жителя Верхнеуслонского района, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Жена и дети военного живут в поселке Октябрьский.

Шайхутдинов выразил соболезнования семье бойца, после чего поздравил всех с наступающим Новым годом и вручил детям подарки.

Вместе с ним у Софьиных побывал и глава муниципалитета Марат Зиатдинов.

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