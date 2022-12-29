Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 декабря 2022 10:26

Заместитель премьер-министра Татарстана навестил семью погибшего в ходе СВО бойца

Роман Шайхутдинов побывал у Софьиных в поселке Октябрьский Верхнеуслонского района
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Шайхутдинов поздравил всех с наступающим Новым годом и вручил детям подарки. Фото: tatarstan.ru

Шайхутдинов поздравил всех с наступающим Новым годом и вручил детям подарки. Фото: tatarstan.ru

Заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов навестил семью Сергея Софьина - жителя Верхнеуслонского района, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Жена и дети военного живут в поселке Октябрьский.

Шайхутдинов выразил соболезнования семье бойца, после чего поздравил всех с наступающим Новым годом и вручил детям подарки.

Вместе с ним у Софьиных побывал и глава муниципалитета Марат Зиатдинов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram