В Казани демонтируют еще семь незаконно установленных торговых объектов

Такое распоряжение опубликовано в сборнике документов и правовых актов Исполкома города. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани выявили еще семь незаконно установленных торговых объектов, в том числе целый павильон. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов и правовых актов Исполкома города.

Речь идет о точках, расположенных по улицам Адоратского, Амирхана, Кайбицкой, Меридианная, Рихарда Зорге, а также по проспектам Ибрагимова и Хусаина Ямашева.

Владельцы объектов могут убрать их самостоятельно вплоть до 2 января. В противном случае точки будут демонтированы властями до 2 апреля.

Напомним, ранее в Казани выявили семь самовольно установленных торговых объектов, в том числе два автофургона. Они располагались по улицам Юлиуса Фучика, Хусаина Мавлютова, Рихарда Зорге и Татарстана.

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