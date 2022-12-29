Транспортная компания Delko при поддержке Россельхозбанка развивает направление газодизельной техники

При поддержке Россельхозбанка Транспортная компания Delko приобрела порядка 380 грузовых автомобилей. Из них 80 единиц техники было переоборудовано на газобаллонное оборудование. Финансирование было оказано в рамках программы льготного кредитования №1764, которая реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Транспортная компания Delko – один из крупнейших FTL-перевозчиков в Российской Федерации, осуществляющий перевозки по России и на международных направлениях. В автопарке Delko более 3 000 единиц грузовой автотехники. В 2022 году компания нарастила численность газодизельных транспортных средств на 9% по отношению к 2021 году. По оценкам Delko, эксплуатация газодизелей снижает расход топлива на 100 км до 35% по сравнению с техникой на дизельном топливе.

С развитием рынка газомоторного топлива Россельхозбанка расширил продуктовую линейку. Сейчас клиенты по специальной программе кредитования могут переоборудовать автотранспортные средства и сельхозтехнику на газомоторное топливо. Для сельхозтоваропроизводителей и субъектов малого и среднего бизнеса предусмотрена возможность предоставления заемных средств на льготных условиях в рамках государственных программ Минсельхоза России и Минэкономразвития России.

СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.