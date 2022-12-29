Учреждение культуры «ТатарКино» побывало в гостях у маленьких жителей Бесплатного семейного Дома с показом мультфильма

Фото: Бесплатный семейный Дом БФ «Семья вместе»

Если мы не идем в кино, кино идет к нам! В гости к маленьким пациентам ДРКБ М3 РТ пришли «ТатарКино» с показом мультфильма «Литл Гром»

На один вечер Семейный Дом БФ «Семья вместе» превратился в настоящий кинотеатр с интересным мультфильмом, вкусным попкорном и сладкими напитками.

Фото: Бесплатный семейный Дом БФ «Семья вместе»

Мультфильм понравился и детям, и взрослым. Каждый нашел в нём для себя много интересного и полезного, ведь мультик не только развлекательный, но и поучительный. И учит он, в первую очередь, любить, ценить и уважать друзей, животных и природу, понимать окружающий мир, в котором живешь, и учиться находить со всеми общий язык.

Это просто замечательный посыл, который необходим для детей всех возрастов! После просмотра фильма ребята получили шоколадки, которые привезли в подарок «ТатарКино»

Фото: Бесплатный семейный Дом БФ «Семья вместе»

- Выражаем сердечную благодарность «ТатарКино» за приятный вечер! Благодарим «Вкусно- и точка» (ООО СПП) за предоставление сладких напитков, активиста казанского отделения «Молодой Гвардии Единой России» Наиля Ракипова за предоставление попкорна для ребят. Спасибо за возможность окунуться в атмосферу настоящего кинотеатра! – говорят представители бесплатного семейного ДомаБФ «Семья вместе».