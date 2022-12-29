Умерла Гузель Шакирова, начальник управления по вопросам ЗОЖ Кабмина Татарстана

В Кабмине Татарстана Гузель Шакирова работала с 1993 года. Фото: tatarstan.ru

Утром 29 декабря в больнице скончалась начальник управления по вопросам здравоохранения и формирования ЗОЖ Кабмина Татарстана Гузель Шакирова. Ей было 53 года. Не так давно Шакирова переболела COVID-19. Но это никак пока не связывают с ее смертью.

30 декабря в Казани около мечети «Гаиля» (ул.Джаудата Файзи, 2) пройдет порщание с Гузель Шакировой. После чего ее похоронят на территории кладбища «Курган».

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