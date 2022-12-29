В Татарстане при строительстве моста через реку Кама прорубили лед и теперь там нельзя рыбачить

В целях недопущения несчастных случаев местных жителей, рыбаков и любителей кататься на снегоходах просят не выходить на лед около стройки. Фото: ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

На участке возведения моста через Каму входящего в объездную дорогу мимо Нижнекамска и Набережных Челнов идут работы по установке опор сооружения. Для этого там пришлось прорубить лед и создать майну - в зоне 500 метров выше по течению реки и двух километров ниже по течению реки от створа строящегося моста, сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Там также в целях недопущения несчастных случаев просят местных жителей, рыбаков и любителей кататься на снегоходах не выходить на лед около стройки.

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