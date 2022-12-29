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НовостиОбщество29 декабря 2022 9:05

В Казани водитель троллейбуса не пустила в салон мальчика, который постучал в закрытую дверь

Женщину в итоге нашли и наказали
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Инцидент произошел на остановке «Вагапова».

Инцидент произошел на остановке «Вагапова».

Фото: Евгения БУБЛИК

В социальных сетях стала распространятся информация о том, что в Казани вечером 27 декабря водитель троллейбуса №12 на остановке «Вагапова» не впустила в салон мальчика, который просился внутрь и стучал в закрытую дверь.

Этой историей заинтересовались в МУП «Метроэлектротранс», которое непосредственно и занимается троллейбусами в городе. На предприятии провели служебное расследование. Инцидент подтвердился.

- Водитель установлен, она будет лишена премии за декабрь, - сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

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