В Казани водитель троллейбуса не пустила в салон мальчика, который постучал в закрытую дверь

Инцидент произошел на остановке «Вагапова».
Фото: Евгения БУБЛИК
В социальных сетях стала распространятся информация о том, что в Казани вечером 27 декабря водитель троллейбуса №12 на остановке «Вагапова» не впустила в салон мальчика, который просился внутрь и стучал в закрытую дверь.
Этой историей заинтересовались в МУП «Метроэлектротранс», которое непосредственно и занимается троллейбусами в городе. На предприятии провели служебное расследование. Инцидент подтвердился.
- Водитель установлен, она будет лишена премии за декабрь, - сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».
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