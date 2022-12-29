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НовостиОбщество29 декабря 2022 8:44

Пропавшая в казанских Дербышках школьница нашлась живой

Все время поисков девочка находилась в безопасности
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Причины произошедшего с подростком устанавливаются.

Причины произошедшего с подростком устанавливаются.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Поиски школьницы в казанском микрорайоне Дербышки завершены. В четверг, 29 декабря, девочка нашлась живой и невредимой. Все время поисков она была в безопасности, сообщает мэрия города. Власти благодарят неравнодушных местных жителей в помощи.

Где именно находилась девочка, и почему она не выходила на связь с близкими, не уточняется. Причины произошедшего с ней устанавливают специалисты.

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