В 2023 году в Набережных Челнах начнут проектировать новый микрорайон

Появится он в Комсомольском районе в Замелекесье. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Набережных Челнах начнут проектировать новый 22-й микрорайон. Появится он в Комсомольском районе в Замелекесье. Общая площадь территории составит 151,5 тысячи квадратных метров.

Микрорайон будет представлять собой 25-этажные здания, 17-этажные двухподъездные дома и 10-этажные с переходом в шестиэтажки дома. Кроме того, там планируется возвести один 19-этажный каркасный дом, школу и детский сад.

Во всех кварталах реализуют концепцию «двор без машин». В данное время завершается создание эскизного проекта первого этапа застройки и прорабатываются инженерные и технические решения, сообщают «Челнинские известия».

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