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НовостиЗдоровье29 декабря 2022 8:12

За сутки в Татарстане выявили 72 новых случая COVID-19

Госпитализация при этом потребовалась 31 зараженному
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 3,9%.

Коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 3,9%.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Татарстане выявили 72 новых случая COVID-19, госпитализировали 31 зараженного и выписали 138 переболевших вирусом человек. Такие цифры в четверг, 29 декабря, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирус в республике диагностировали 193 141 человеку, 190 296 из которых выздоровели, а 2 009 - скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

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