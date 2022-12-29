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НовостиОбщество29 декабря 2022 7:42

С 1 января в Татарстане вырастет стоимость пополнения социальных проездных билетов

Это коснется и детских вариантов карт
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Соответствующее постановление уже подписано местными властями.

Соответствующее постановление уже подписано местными властями.

Фото: Иван МАКЕЕВ

С 1 января 2023 года в Татарстане вырастет стоимость единого социального проездного билета как для взрослых, так и для детей. Соответствующее постановление за подписью премьер-министр региона Алексея Песошина, опубликовано на портале правовой информации республики.

Согласно документу, в новом году стоимость пополнения единого социального проездного составит 581 рубля, а стоимость пополнения единого детского социального проездного - 354 рубля. Сейчас эти цифры составляют 547 и 333 рубля соответственно.

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