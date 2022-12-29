С 1 января в Татарстане вырастет стоимость пополнения социальных проездных билетов

Соответствующее постановление уже подписано местными властями. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 1 января 2023 года в Татарстане вырастет стоимость единого социального проездного билета как для взрослых, так и для детей. Соответствующее постановление за подписью премьер-министр региона Алексея Песошина, опубликовано на портале правовой информации республики.

Согласно документу, в новом году стоимость пополнения единого социального проездного составит 581 рубля, а стоимость пополнения единого детского социального проездного - 354 рубля. Сейчас эти цифры составляют 547 и 333 рубля соответственно.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram