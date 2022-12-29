В новогоднюю ночь общественный транспорт в Набережных Челнах будет работать до 2 часов

Все праздники трамваи в городе будут ходить по воскресному расписанию. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Стало известно, что в новогоднюю ночь общественный транспорт Набережных Челнов будет работать до двух часов. Утром автобусы начнут курсировать с 6:30. В течение дня они, равно как и трамваи, будут работать по во воскресному расписанию.

Трамваи продолжат ходить по воскресному расписанию вплоть до 8 января, а автобусы все это время будут работать в режиме рабочих дней, сообщают местные власти.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram