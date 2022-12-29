В Казани на стелу «Город трудовой доблести» потратят 129,8 миллиона рублей

Исполнителем тендера выбран ООО «Волга-Автодор». Фото: Мария ЛЕНЦ

Стало известно, что стела «Город трудовой доблести» обойдется Казани в 129,8 миллиона рублей. Объект должен появиться у сквера перед железнодорожным вокзалом в Авиастроительном районе городе к началу июля 2023 года.

Соответствующий тендер имеется на сайте госзакупок. В качестве подрядчика уже определено ООО «Волга-Автодор».

Согласно техзаданию, 75,7 миллиона рублей пойдут на монтаж самой стелы, а также пилонов и малых архитектурных форм вокруг. Оставшиеся средства пойдут приведение в порядок и содержание зимой дорог у объекта.

Напомним, 2 июля 2020 года, на заседании оргкомитета «Победа» Президент России Владимир Путин одобрил присвоение 20 городам страны звания «Город трудовой доблести». В их число тогда вошла и столица Татарстана.

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