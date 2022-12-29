В Казани пенсионер на иномарке спровоцировал ДТП, в котором пострадали два человека

Авария произошла напротив дома №4А по улице Адоратского. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 23:50 в среду, 28 декабря, напротив дома №4А по улице Адоратского в Казани столкнулись автомобили Nissan Qashqai и «ВАЗ-21099». По предварительным данным, 61-летний мужчина за рулем иномарки решил развернуться, но в процессе не уступил дорогу отечественной легковушке.

В результате ДТП пострадали два человека: сам водитель Nissan и 26-летняя пассажирка «ВАЗа».

- Всего же за сутки в городе было зарегистрировано 198 ДТП, из них три происшествия с пострадавшими – столкновение автотранспорта и два падения пассажиров. В результате три участника ДТП – водитель и три пассажира – получили травмы различной степени тяжести, - сообщают в ОГИБДД УМВД России по столице Татарстана.

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