В казанском микрорайоне Дербышки пропала школьница

Всех, кто видел этого ребенка, просят сообщить об этом в полицию или ее родным. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Казани начались активные поиски девочки из микрорайона Дербышки. Она пропала накануне, сообщают власти города.

Известно, что школьнице на вид 12-13 лет. Девочка ростом около 160 сантиметров имеет нормальное телосложение, карие глаза и коричневые волосы. На момент пропажи на ней были: красный пуховик, белый шарф, черные лосины, черные берцы и белая шапка. С собой у нее была черная сумка с розовыми цветочками.

Всех, кто видел этого ребенка, просят сообщить об этом в полицию или ее родителям по телефонам: 8(960)057-46-45 или 8(962)552-33-95.

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