Начальником ОМВД России по Нурлатскому району стал Газинур Муртазин

Подполковника (справа) уже представили новому коллективу. Фото: МВД по РТ

Начальником ОМВД России по Нурлатскому району стал подполковник Газинур Муртазин, бывший ранее главой отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Татарстану. Коллективу его 28 декабря представил замглавы ведомства Алексей Соколов.

Известно, что Муртазин родился в селе Лашманка Черемшанского района ТАССР. После школы он окончил Московский гуманитарно-экономический институт. Работы в органах начал в должности оперуполномоченного межрайонного отдела милиции по линии экономических преступлений (на объектах нефтехимии) при МВД Республики Татарстан. Подполковник награжден медалью МВД России «За отличие в службе» трёх степеней, и «За отличие в охране общественного порядка»

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