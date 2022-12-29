Казанский «Ак Барс» проиграл «Металлургу» в первом матче после возвращения Билялетдинова

«Ак Барс» с 49 баллами занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Фото: ak-bars.ru

В четверг, 29 декабря, в Казани встретились «Ак Барс» и «Металлург». Эта была первая игра казанцев после того, как на пост главного тренера команды вернулся Зинэтула Билялетдинов. Однако она закончилась поражением «барсов» - 2:4.

Во втором периоде счет открыл магнитогорский нападающий Николай Голдобин. Затем шайбу в ворота гостей забросил игрок «Ак Барса» Александр Радулов. На 33-й минуте защитник «Металлурга» Егор Яковлев вывел свою команду вперед. Однако очень скоро Кирилл Петров снова сравнял счет.

В третьем периоде победные две шайбы в ворота казанцев забросил Николай Голдобин.

Несмотря на поражение главный тренер «Ак Барса» заявил, что игра была неплохой и всем понравилась. Также Билялетдинов отметил, что мотивации на работу у него достаточно, и он будет добиваться от игроков лучших результатов.

На данный момент «барсы» с 49 баллами занимают седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» же расположился на второй строчке с 58 баллами.

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