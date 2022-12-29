Из политсовета отделения «Единой России» в Набережных Челнах вывели Шуралеву и Попова

Ушедшие пошли на повышение. Попов, например, стал замглавы Минздрава Удмуртии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, что из политсовета отделения «Единой России» в Набережных Челнах вывели Елену Шуралеву и Александра Попова. Их места заняли главу Исполкома партотделения Римма Фасхутдинова и главный парк-менеджер города Дмитрий Колесников. Их избрание поддержало большинство, сообщают chelny.biz.

Что касается исключенных, то Шуралева возглавила санаторий «Жемчужина», а Попов стал замминистра здравоохранения Удмуртии. Они решили выйти из состава политсовета, чтобы дать возможность другим людям, объяснил мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев.

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