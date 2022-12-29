Билялетдинов о первом проигрыше «Ак Барса» под его тренерством: «Есть вопросы, которые нужно исправлять»

Зинэтула Билялетдинов стал главным тренером команды 27 декабря. Фото: ak-bars.ru

Первая игра «Ак Барса» под руководством Зинэтулы Билялетдинова закончилась поражением. «Металлург» взял вверх со счетом 4:2. Однако главный тренер казанцев заявил, что, по его мнению, матч был неплохой и всем понравился.

- Обе команды показали хороший хоккей. К сожалению, мы допустили ряд ошибок, после чего соперник забивал. Есть вопросы, которые нужно исправлять, и мы будем их исправлять, - заверил он.

Билялетдинов также отметил, что мотивации на работу у него достаточно:

– Если я уже взялся, значит, я буду работать.

Напомним, руководство «барсов» официально заявило о назначении Зинэтулы Билялетдинова на должность главного тренера 27 декабря. Сам он тогда признавался, что это решение принималось непросто. Изначально у клуба были другие планы.

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