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НовостиОбщество28 декабря 2022 17:44

В Чебоксарах с 30 декабря 2022 года изменится схема движения автобуса №7Э

Маршрут продлят до остановки "Медицинский центр"
Рината СТРЕБКОВА
На маршруте будут работать автобусы малой вместимости.

На маршруте будут работать автобусы малой вместимости.

Фото: Рината СТРЕБКОВА

Автобус №7Э в Чебоксарах изменит свой маршрут с 30 декабря 2022 года. В горадминистрации рассмотрели обращения жителей микрорайона Олимп и пришли к выводу, что автобус будет следовать до остановки общественного транспорта «Медицинский центр».

Как уточнили в мэрии столицы Чувашии, данное изменение обеспечит связь улицы Калинина с улицей Гладкова, где расположены различные медицинские учреждения. На маршруте будет задействовано 3 автобуса малого класса.