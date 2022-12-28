В Чебоксарах с 30 декабря 2022 года изменится схема движения автобуса №7Э

На маршруте будут работать автобусы малой вместимости. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Автобус №7Э в Чебоксарах изменит свой маршрут с 30 декабря 2022 года. В горадминистрации рассмотрели обращения жителей микрорайона Олимп и пришли к выводу, что автобус будет следовать до остановки общественного транспорта «Медицинский центр».

Как уточнили в мэрии столицы Чувашии, данное изменение обеспечит связь улицы Калинина с улицей Гладкова, где расположены различные медицинские учреждения. На маршруте будет задействовано 3 автобуса малого класса.