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НовостиОбщество28 декабря 2022 17:00

На Солнечной поляне в Нижнекамске открылся елочный городок

Для горожан подготовили шоу-программу
Рината СТРЕБКОВА
На территории городка установили яркие инсталляции. ФОто: администрация Нижнекамского района.

На территории городка установили яркие инсталляции. ФОто: администрация Нижнекамского района.

Накануне на Солнечной поляне в Нижнекамске открылся ёлочный городок. Организаторы постарались удивить жителей и гостей города. В центре объекта - новогодняя ель. Рядом расположились ледовые скульптуры и арт-объекты с дополненной реальностью.

На открытии городка для всех присутствующих устроили шоу-программу. Хедлайнерами выступили Дед Мороз и Снегурочка. Они встречали гостей на входе в городок.

Со сцены местные актеры и артисты порадовали новогодней программой, которая была интересна взрослым и детям. Главным элементом украшения стал синий шар в виде ёлочной игрушки, на фоне которого можно сделать красивые фотографии.