На Солнечной поляне в Нижнекамске открылся елочный городок

На территории городка установили яркие инсталляции. ФОто: администрация Нижнекамского района.

Накануне на Солнечной поляне в Нижнекамске открылся ёлочный городок. Организаторы постарались удивить жителей и гостей города. В центре объекта - новогодняя ель. Рядом расположились ледовые скульптуры и арт-объекты с дополненной реальностью.

На открытии городка для всех присутствующих устроили шоу-программу. Хедлайнерами выступили Дед Мороз и Снегурочка. Они встречали гостей на входе в городок.

Со сцены местные актеры и артисты порадовали новогодней программой, которая была интересна взрослым и детям. Главным элементом украшения стал синий шар в виде ёлочной игрушки, на фоне которого можно сделать красивые фотографии.