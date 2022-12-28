В Казани выпало почти в 1,5 раза больше нормы осадков

По словам эксперта, такое количество осадков больше характерно для конца января. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Зима в Татарстане в 2022 году уже побила несколько рекордов. Так, декабрь еще не завершился, но месяц уже перевыполнил норму осадков. Об этом сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы, заместитель директора по международной деятельности Института экологии и природопользования ФУ Тимур Аухадеев.

По его словам, по состоянию на 28 декабря выпало свыше 70 миллиметров осадков. Это примерно в 1,5 раза больше климатической нормы. По словам Аухадеева, на данный момент высота снежного покрова составляет 39 сантиметров, что больше характерно для конца января.