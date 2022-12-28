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НовостиОбщество28 декабря 2022 15:51

В Казани выпало почти в 1,5 раза больше нормы осадков

Такие данные привел метеоролог КФУ
Рината СТРЕБКОВА
По словам эксперта, такое количество осадков больше характерно для конца января.

По словам эксперта, такое количество осадков больше характерно для конца января.

Фото: Рината СТРЕБКОВА

Зима в Татарстане в 2022 году уже побила несколько рекордов. Так, декабрь еще не завершился, но месяц уже перевыполнил норму осадков. Об этом сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы, заместитель директора по международной деятельности Института экологии и природопользования ФУ Тимур Аухадеев.

По его словам, по состоянию на 28 декабря выпало свыше 70 миллиметров осадков. Это примерно в 1,5 раза больше климатической нормы. По словам Аухадеева, на данный момент высота снежного покрова составляет 39 сантиметров, что больше характерно для конца января.