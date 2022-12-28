21-летний житель Татарстана задержали, когда он планировал уехать в Сирию к террористам

Молодого человека задержали сотрудники ФСБ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники ФСБ совместно с сотрудниками МВД Татарстана задержали 21-летнего жителя республики. Его заподозрили в причастности к деятельности международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»* у себя на родине.

- Молодой человек планировал уехать в Сирию и там принимать участие в боевых действиях на стороне террористов из указанной организации, - сообщили в управлении ФСБ по Татарстану.

Там также отметили, что в отношении задержанного возбудили уголовное дело за приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с российским законодательством признана террористической. Молодой человек уже признал свою вину в этом.

* решением Верховного суда РФ организация признана террористической и ее деятельность на территории России запрещена.

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