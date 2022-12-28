В Чебоксарах врачи спасли 4-летнюю девочку с критической стадией поражения легких

Девочка провела почти три недели в больницы, но Новый год уже встретит дома. Фото: Минздрав Чувашии.

Чебоксарские медики спасли 4-летнюю девочку. Маленькая Катя поступила в Городскую детскую клиническую больницу еще в начале декабря. Ее мама рассказала, что девочка заболела, температура держалась в районе 38-39 градусов. Ребенок плохо дышал и все время спал.

Медики осмотрели девочку и провели необходимые исследования. В результате они поставили диагноз «двусторонняя пневмония» и госпитализировали юную жительницу столицы Чувашии.

Как рассказала заведующая педиатрическим отделением №2 Татьяна Христофорова, у девочки выявили поражения 75% легких, что считается критической стадией, ведь функционирует только четверть жизненно важного органа. Кроме того, выяснилось, что у ребенка свиной грипп.

Врачи решили перевести девочку в анестезиолого-реанимационное отделение, где она находилась 13 дней. Там она пошла на поправку и спустя 2 недели вернулась в педиатрическое отделение, а еще через 6 дней выписана домой. Так что Новый год Катя встретит дома в кругу семьи.