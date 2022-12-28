На маршруте электрички из Казани в аэропорт появилась новая остановка

У жителей новых жилых массивов появилась возможность быстро добраться до ж/д вокзала и аэропорта. Фото: Рината СТРЕБКОВА

В Лаишевском районе Татарстана состоялось открытие нового остановочного пункта на железной дороге «Южный парк». Он расположен рядом с жилыми комплексами «Южный парк», «Времена года», «Спортивная» и селом Усады. Данные районы быстро застраиваются и заселяются, поэтому вполне логично, что пришло время для организации остановки.

Через новый пункт регулярно будет курсировать электричка из Казани в аэропорт и обратно. Так что у жителей жилых комплексов появилась дополнительная возможность быстро добраться до казанских ж/д вокзала и аэропорта.