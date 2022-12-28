Татарстан в 2023 году направит 18 миллиардов рублей на обеспечение жильем граждан

Целью программы является создание благоприятных условия для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Фото: Мария ЛЕНЦ

Татарстан в 2023 году направит 18 миллиардов рублей на программу господдержки граждан в обеспечении жильем. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Согласно документу, эти средства можно будет использовать в виде оплаты первоначального и текущего взносов за выкупаемое жилье семьям с детьми. На эти цели выделят 700 миллионов рублей. Около шести миллионов уйдут на финансирование формирования земельных участков, которые подлежат включению в государственный резерв земель региона.

Отметим, целью данной программы является создание благоприятных условия для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

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