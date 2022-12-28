В Нижнекамске открылся театральный комплекс «Джалиль»

В ходе реконструкции рабочие обновили фасад и установили стеклянные витражи. Фото: tatarstan.ru

28 декабря в Нижнекамске в отремонтированном здании, где раньше был кинотеатр, открылся театральный комплекс «Джалиль». В ходе реконструкции там обновили фасад и установили стеклянные витражи. Работы проводились по национальному проекту «Культура».

Отметим, что общая площадь комплекса составляет 5,5 тысячи квадратных метров. Там есть блок с гримерными, швейной и столярной мастерскими, а также два зала вместимостью 400 и 80 мест соответственно. Благодаря всему этому местный ТЮЗ сможет расширить репертуар.

Напомним, что в ноябре театр юного зрителя в Нижнекамске возглавила специалист в области культуры из Набережных Челнов Алсу Заббарова. Ранее она работала в Исполкоме и на предприятиях татарстанского автограда, а также в отделе культуры Тукаевского района.

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