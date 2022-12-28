В новогодние праздники почтовые отделения Татарстана изменят график работы

31 декабря почтовые отделения республики закроются на час раньше. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В новогодние праздники республиканские отделения почты будут функционировать по измененному графику. Об этом сообщила пресс-служба УФПС «Татарстан почтасы».

В субботу, 31 декабря, почтовые отделения региона закроются на час раньше, а 1, 2 и 7 января и вовсе не будут работать. В эти числа также не будут доставляться почтовые отправления и периодика. С 3 по 6 января, а также 8 и 9 января точки будут работать по привычному графику.

Ряд сельских и городских почтовых отделений могут работать по иному расписанию. Уточнить график работы можно в мобильном приложении «Почты России» и на официальном сайте.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в праздничные дни будут работать МФЦ Татарстана.

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